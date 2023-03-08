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Зайон Уильямсон пропустит из-за травмы еще как минимум две недели

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон продолжает восстанавливаться от травмы и пропустит еще как минимум две недели, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

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