Карельские Вести

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Специалисты Администрации Петрозаводска проверят транспорт

Специалисты Администрации Петрозаводска проверят транспорт

В карельской столице усилены меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса В рамках контроля за организацией противоэпидемических мероприятий на территории Петрозаводска Администрация города проинспектирует общественный транспорт.

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