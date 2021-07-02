Специалисты Администрации Петрозаводска проверят транспорт

В карельской столице усилены меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса В рамках контроля за организацией противоэпидемических мероприятий на территории Петрозаводска Администрация города проинспектирует общественный транспорт.
В карельской столице усилены меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса В рамках контроля за организацией противоэпидемических мероприятий на территории Петрозаводска Администрация города проинспектирует общественный транспорт.
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