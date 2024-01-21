«Неизвестно, какую ложь твоя дочь придумает, когда вырастет!» – сказал муж и ушел, несмотря на беременность жены— В браке мы три года, дочери моей от первого брака, Кристине, весной будет десять, она в третьем классе сейчас, – рассказывает тридцатишестилетняя Марина.
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