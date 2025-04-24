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Царьград

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Морской транспорт в Севастополе остановлен: новые маршруты на площадах города

Морской транспорт в Севастополе остановлен: новые маршруты на площадах города

В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города организовала компенсационные маршруты на площадях Нахимова и Захарова.

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