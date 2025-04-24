Морской транспорт в Севастополе остановлен: новые маршруты на площадах города

В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города организовала компенсационные маршруты на площадях Нахимова и Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии