На Алтае работодатели стали меньше "голодать" из-за нехватки кадров

Однако остается ряд направлений, в которых сохраняется дефицит специалистов В Алтайском крае по итогам ноября соотношение спроса и предложения на рынке труда максимально приблизилось к норме, однако кадровый голод сохраняется по некоторым направлениям, сообщает онлайн-ресурс по поиску работы и сотрудников hh.
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