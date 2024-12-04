На Алтае работодатели стали меньше "голодать" из-за нехватки кадров

Однако остается ряд направлений, в которых сохраняется дефицит специалистов В Алтайском крае по итогам ноября соотношение спроса и предложения на рынке труда максимально приблизилось к норме, однако кадровый голод сохраняется по некоторым направлениям, сообщает онлайн-ресурс по поиску работы и сотрудников hh.