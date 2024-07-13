Заслуженный пилот СССР выступил с новой версией крушения Superjet в Подмосковье

Заслуженный пилот СССР и бывший руководитель Управления летной службы гражданской авиации Жорж Шишкин выступил с новой версией крушения самолета Sukhoi Superjet 100 во время испытательного полета в Подмосковье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии