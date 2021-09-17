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Друг Нины Кирсо: «Когда поняли, что ее земной путь заканчивается, стали думать, как жить дальше»

Друг Нины Кирсо: «Когда поняли, что ее земной путь заканчивается, стали думать, как жить дальше»

Три года назад Нину Кирсо сразил инсульт. Певицу всеми силами пытались спасти близкие и коллеги, оплачивая ей дорогостоящее лечение, но их старания оказались тщетными — весной 2020-го солистка группы «Фристайл» ушла из жизни, так и не выйдя из комы.

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