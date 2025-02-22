Стало известно о нежелании Зеленского подписать соглашение по ископаемым в нынешнем виде

Sky: Зеленский не готов на сделку по полезным ископаемым из-за ряда проблем Президент Украины Владимир Зеленский не готов подписать соглашение о правах на добычу США полезных ископаемых на территории страны в его нынешнем виде.
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