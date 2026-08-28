Колумбия: Военные 11 бывших диссидентов ФАРК из фракции «Каларка» были убиты и еще четверо получили ранения в результате авиаударов правительственных сил в Эль-Реторно, департамент Гуавиаре, в утренние часы.
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