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Контрафронт

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Колумбия: Военные 11 бывших диссидентов ФАРК из фракции «Каларка» были убиты и еще четверо получили...

Колумбия: Военные 11 бывших диссидентов ФАРК из фракции «Каларка» были убиты и еще четверо получили ранения в результате авиаударов правительственных сил в Эль-Реторно, департамент Гуавиаре, в утренние часы.

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