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«Какой вы, на хрен, уполномоченный?» - Мутко отчихвостил иркутского омбудсмена после выговора Путина

«Какой вы, на хрен, уполномоченный?» - Мутко отчихвостил иркутского омбудсмена после выговора Путина

После вчерашнего разноса иркутских чиновников от Путина Виталий Мутко, наконец, сделал свое дело. Сегодня по шапке прилетело уже уполномоченному по правам предпринимателей Андрею Капитанову, проигнорировавшему пострадавших от паводка.

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