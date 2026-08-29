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Север Пресс

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Профиль романтичной девушки появился на пирсе в Муравленко

Профиль романтичной девушки появился на пирсе в Муравленко

В городском парке Муравленко установили новый арт-объект в виде изящного женского профиля. Скульптура украсила местный пирс в преддверии последних выходных лета, сообщили в администрации.

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