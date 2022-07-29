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Контрольный матч. «Салават Юлаев» сыграет с «Нефтехимиком»

Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с «Нефтехимиком» в контрольном матче в Уфе.  Контрольный матч «Салават Юлаев» – «Нефтехимик» – 15:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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