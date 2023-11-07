Горячая осень в Мюнхене: какие уроки Пивного путча актуальны по сей день

Сто лет назад, как и сейчас, Германия переживала неспокойные времена. Поражение в Первой мировой и унизительный Версальский договор стали источником нестабильности и общественных брожений в молодой Веймарской республике.
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