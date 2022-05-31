Парламентская газета

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Без «паспорта болельщика» на стадион не пустят

Без «паспорта болельщика» на стадион не пустят

Помимо билета на матч болельщикам в России придется иметь при себе «персонифицированную карту для посещения спортивного соревнования» — закон о так называемом Fan-ID, подписанный 30 декабря прошлого года, вступает в силу с 1 июня года текущего.

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