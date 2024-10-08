В государственный бюджет уплачено около 600 000 леев

В государственный бюджет уплачено 596 тысяч леев после того, как 76 налогоплательщиков добровольно задекларировали свои доходы в размере 6 миллионов леев, полученные от деятельности по апостилированию документов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии