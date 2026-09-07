FT: Запад может столкнуться с зависимостью от добываемого Россией урана

Россия к 2040 году может нарастить долю в мировых поставках урана до 36% за счет зарубежных активов, что создаст для Запада новую критическую зависимость от Москвы, сопоставимую с прежней в нефтегазовой сфере, предупреждают аналитики CSA в Financial Times.
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