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FT: Запад может столкнуться с зависимостью от добываемого Россией урана

FT: Запад может столкнуться с зависимостью от добываемого Россией урана

Россия к 2040 году может нарастить долю в мировых поставках урана до 36% за счет зарубежных активов, что создаст для Запада новую критическую зависимость от Москвы, сопоставимую с прежней в нефтегазовой сфере, предупреждают аналитики CSA в Financial Times.

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