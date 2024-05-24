БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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УР-77 «Метеорит» в Спецоперации

УР-77 «Метеорит» в Спецоперации

УР-77 на позиции перед пуском удлиненного заряда На вооружении российских инженерных войск состоят самоходные установки разминирования УР-77 «Метеорит».

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