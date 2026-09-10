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Вратарь «Сабаха»: до мурашек пробирало, когда фанаты на «Энфилде» запели You'll Never Walk Alone

Вратарь «Сабаха»: до мурашек пробирало, когда фанаты на «Энфилде» запели You'll Never Walk Alone

Голкипер «Сабаха» Амин Рамазанов, который является воспитанником «Локомотива», рассказал о желании дебютировать в Лиге чемпионов УЕФА.

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