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08/06/22==Киев горит: уничтожены военные «подарки» от Европы

08/06/22==Киев горит: уничтожены военные «подарки» от Европы

На окраине Киева уничтожены поставленные странами Восточной Европы танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоноремонтного предприятия, об этом говорится в утреннем брифинге Минобороны России по ситуации в зоне спецоперации.

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