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Царьград

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50 школьников обучат мониторить реки Владимирской области дронами

50 школьников обучат мониторить реки Владимирской области дронами

Во Владимирской области запустили образовательную программу «Дроны на службе природы», участниками которой стали порядка 50 школьников 7–10 классов.

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