50 школьников обучат мониторить реки Владимирской области дронами

Во Владимирской области запустили образовательную программу «Дроны на службе природы», участниками которой стали порядка 50 школьников 7–10 классов.
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