Армия России развивает наступление: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 18 февраля 2024 года Юлия СоколоваГлавной новостью вчерашнего дня стало полное освобождение города Авдеевка Донецкой области.
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