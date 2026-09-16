В Армении до 17 сентября сохранится жара до +35°С

Синоптики Армении представили прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно информации Центра гидрометеорологии и мониторинга, в республике установится сухая погода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 900 тонн рельсов ...
- Rheinmetall начал...
- Украинский конфли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым