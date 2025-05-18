Журналист телеканала «Саха» Алексей Семенов погиб в зоне СВО

Алексей служил на передовой в качестве добровольца, а до этого работал на телевидении.Журналист и телеведущий якутской Национальной вещательной компании "Саха" Алексей Семенов погиб в результате выполнения боевых задач в зоне военной спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии