«Индиана» и Майлз Тернер договорились о продлении на 2 года и 60 млн долларов

Центровой «Индианы» Майлз Тернер (26 лет, 211 см) договорился с клубом о продлении контракта. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2024/25 с ежегодной заработной платой более 30 миллионов долларов.
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