Россияне смогут купить живую елку за 1,5 тыс. рублей

К Новому году в российских лесах будут спилены около 60 тыс. елей, сосен и пихт, сообщил Рослесинфорг Цены на живые деревья вырастут на 5-7%, а средняя стоимость полутораметровой ели составит около 1,5 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии