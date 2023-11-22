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Россияне смогут купить живую елку за 1,5 тыс. рублей

Россияне смогут купить живую елку за 1,5 тыс. рублей

К Новому году в российских лесах будут спилены около 60 тыс. елей, сосен и пихт, сообщил Рослесинфорг  Цены на живые деревья вырастут на 5-7%, а средняя стоимость полутораметровой ели составит около 1,5 тыс.

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