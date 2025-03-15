Сегодня отключения света в жилом секторе затронут лишь правобережья Астрахани и приволжского поселка

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В субботу, 15 марта, отключения электричества коснутся всех районов РЭС Астрахани, но непосредственно жилищные массивы – только Трусовского района: а также поселка Новоначаловский (с 09:00 до 17:30) и Кулаковский промузел (с 09:00 до 18:00) Приволжского района.