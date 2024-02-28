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День белого медведя: как в России заботятся о самом большом хищнике Земли

День белого медведя: как в России заботятся о самом большом хищнике Земли

Во вторник, 27 февраля, в мире отмечают День полярного медведя, не стала исключением и наша страна. В честь ловкого пловца и любителя минусовых температур на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ начались Дни белого медведя.

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