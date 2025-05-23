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«Срамота!» Муж Макрона, украинские мальчики-проститутки Стармера: против России восстали воинствующие содомиты?

Автор: Анастасия Яланская Президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера подозревают в гомосексуализме (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), на это есть ряд причин.

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Комментарии
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Лев Добрый
Трубочисты во главе европейских государств, где ещё такое может быть? 😜👈🤪
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19 час.
t
tolip
Кто правит миром такие люди боже мой..
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19 час.
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