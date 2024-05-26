Следующая золотая лихорадка будет в океане

О шансах человека взять под контроль 72 процента площади Земли — в интервью с академиком Робертом НигматулинымОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Академик РАН Роберт Нигматулин: «Особенность нынешнего потепления климата в том, что оно происходит на отрезке времени в несколько десятилетий.