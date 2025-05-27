ШКИПЕР

Говорите Москва виновата за каждую смерть ? А кто виноват за смерть мирного населения Донбасса , за смерть мирных жителей Курской , Белгородской областей, кто виноват , что в Донецке есть Аллея Ангелов , кто за всё это ответит ?