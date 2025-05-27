Генерал в отставке Клаус Виттманн и бывший дипломат ООН Михаэль фон дер Шуленбург спорят о будущем Украины.
Европа обманула украинцев. И с помощью ракет Taurus обманет еще раз
Комментарии
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ШКИПЕР
Говорите Москва виновата за каждую смерть ? А кто виноват за смерть мирного населения Донбасса , за смерть мирных жителей Курской , Белгородской областей, кто виноват , что в Донецке есть Аллея Ангелов , кто за всё это ответит ?
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16 час.
ДЕ
Дмитрий Ершов
Какая ограниченность (тупизма) и предвзятость!!! Просто эталон!!!
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1 час.
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