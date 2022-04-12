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«Пир во время чумы»…. Уткин - о положении дел в «Спартаке»

«Пир во время чумы»…. Уткин - о положении дел в «Спартаке»

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение о ситуации вокруг московского «Спартака», который 18 апреля 2022 года отметит столетний юбилей.

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