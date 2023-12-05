В День добровольца в Музее Победы наградят волонтеров

5 декабря, в День добровольца, в Музее Победы пройдет чествование волонтеров культурного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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