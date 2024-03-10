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Тука: Канада передаст Украине списанные авиаракеты

Тука: Канада передаст Украине списанные авиаракеты

Канада одобрила передачу подлежащих утилизации авиационных ракет Украине. Об этом украинскому каналу «Прямой» рассказал экс-замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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