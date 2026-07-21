Росавиация задержала 59 рейсов в аэропорту Сочи из-за ограничений

В аэропорту Сочи задержано 59 рейсов. Росавиация неоднократно вводила временные ограничения. Задержанные рейсы связаны с направлениями на Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и другие города России и зарубежья.
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