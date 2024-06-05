Что снято: новые «Звездные войны» похожи на провал

Почти год после выхода «Асоки» фанаты франшизы «Звездные войны» ждали новый сериал. Интриги добавляло то, что анонсировался первый игровой фильм, который рассказывает о событиях за 100 лет до классических «Звездных войн».
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