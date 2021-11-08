Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Козлова
    Как мигранты попадают в Белоруссию? Общей границы нет, туристические визы требуют обратного билета и гостиницы...Лукашенко осудил ...
  • Алексей
    Лука не верный союзник, а флюгер. Его личная задача -это сохранить свой стульчак под собой и передать его сыну.Между Путиным и Л...
  • Михаил Абросимов
    Видать сионистам не понравилось..Советский фильм «...

Фотопутешествие к лучшей русской помещичьей усадьбе

Фотопутешествие к лучшей русской помещичьей усадьбе

Продолжение путешествия на Северо-Запад страны.Продолжение путешествия на Северо-Запад страны. Теперь двигаемся по следующему маршруту: Петровское — Михайловское — Святогорский монастырь — Тригорское — Старая Русса, всего примерно 350 километров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх