Фотопутешествие к лучшей русской помещичьей усадьбе

Продолжение путешествия на Северо-Запад страны.Продолжение путешествия на Северо-Запад страны. Теперь двигаемся по следующему маршруту: Петровское — Михайловское — Святогорский монастырь — Тригорское — Старая Русса, всего примерно 350 километров.
Продолжение путешествия на Северо-Запад страны.Продолжение путешествия на Северо-Запад страны. Теперь двигаемся по следующему маршруту: Петровское — Михайловское — Святогорский монастырь — Тригорское — Старая Русса, всего примерно 350 километров.
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