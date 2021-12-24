Гинцбург одобрил препарат на основе антител против омикрон-штамма

Директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, который разрабатывают специалисты центра, эффективен и против омикрон-штамма коронавируса.