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Гинцбург одобрил препарат на основе антител против омикрон-штамма

Гинцбург одобрил препарат на основе антител против омикрон-штамма

Директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, который разрабатывают специалисты центра, эффективен и против омикрон-штамма коронавируса.

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