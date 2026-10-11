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Регионы России

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США предложили России три экономических стимула ради перемирия

США предложили России три экономических стимула ради перемирия

Соединённые Штаты Америки предложили России три выгодных экономических стимула с целью склонить Москву к частичному перемирию с Украиной.

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