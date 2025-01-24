OpenAI запускает Operator — ИИ-агента, который выполняет задачи автономно

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман начал этот год, заявив в своем блоге, что 2025 год станет большим для ИИ-агентов - инструментов, способных автоматизировать задачи и предпринимать действия от вашего имени.
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