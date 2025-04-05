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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франц Тост: «У Пиастри выше природная скорость, Норрис способен компенсировать это благодаря лучшей работе с шинами»

Бывший глава второго коллектива «Ред Булл» (ныне «Рейсинг Буллз») Франц Тост сообщил, что не стал бы делать Ландо Норриса или Оскара Пиастри первым номером «Макларена».

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