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Вне маминой тени: как Кристина Орбакайте справлялась с семейными кризисами и строила свою карьеру

Вне маминой тени: как Кристина Орбакайте справлялась с семейными кризисами и строила свою карьеру

Жизнь под прицелом камер и груз чужих ожиданий сопровождают Кристину Орбакайте с детства. Дочери Аллы Пугачёвой пришлось долго доказывать, что она не просто наследница знаменитой фамилии, а самостоятельная артистка со своим стилем.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Да прямо... &quot;вне тени матери&quot;... ВСЕ БЫЛИ У ЭТОЙ МАТЕРИ В ТЕНИ, НА ПОМОЙКЕ...  Даже самые талантливые и гораздо  талантливей самой матери...   .... А ТУТ БЕЗГОЛОСАЯ ОРБАКАЙТЕ, ловко, &quot;без матери&quot; столько лет базланила со всех утюгов...  Расставит ноги пошире - и базланит... Противно было и смотреть, и слушать...
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1 м.