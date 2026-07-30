Вне маминой тени: как Кристина Орбакайте справлялась с семейными кризисами и строила свою карьеру

Vladimir Lioubimcev

Да прямо... "вне тени матери"... ВСЕ БЫЛИ У ЭТОЙ МАТЕРИ В ТЕНИ, НА ПОМОЙКЕ... Даже самые талантливые и гораздо талантливей самой матери... .... А ТУТ БЕЗГОЛОСАЯ ОРБАКАЙТЕ, ловко, "без матери" столько лет базланила со всех утюгов... Расставит ноги пошире - и базланит... Противно было и смотреть, и слушать...