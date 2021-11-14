Кристина Асмус встречается с актёром Романом Евдокимовым

Молодой человек младше актрисы на шесть лет. Фото: asmuskristina / Instagram Неофициальные источники поведали Telegram-каналу Star News, что 33-летняя Кристина Асмус вот уже год встречается с Романом Евдокимовым, который младше её на шесть лет.
Молодой человек младше актрисы на шесть лет. Фото: asmuskristina / Instagram Неофициальные источники поведали Telegram-каналу Star News, что 33-летняя Кристина Асмус вот уже год встречается с Романом Евдокимовым, который младше её на шесть лет.
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