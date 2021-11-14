Dooralei

206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина козлова (денисова)
    Эскортницей стала как Калашникова?Анастасию Волочко...
  • Цуркан Арк
    Нечего все в рот братьУ Леры Кудрявцево...
  • Анатолий
    офигеть. что позабыли о ней что ли? всякую хрень несут, лишь бы помнили о них. срань господня.У Леры Кудрявцево...

Кристина Асмус встречается с актёром Романом Евдокимовым

Кристина Асмус встречается с актёром Романом Евдокимовым

Молодой человек младше актрисы на шесть лет. Фото: asmuskristina / Instagram Неофициальные источники поведали Telegram-каналу Star News, что 33-летняя Кристина Асмус вот уже год встречается с Романом Евдокимовым, который младше её на шесть лет.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх