Италия раскрывает античные секреты 

Итальянские астрономы из Итальянского национального агентства по астрономии (INAF) в сотрудничестве с исследователями Венецианского университета Ка Фоскари и Международного центра теоретической физики (ICTP) сделали удивительное открытие.
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