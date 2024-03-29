РФ надеется на согласование международной конвенции по ИКТ

ТАСС/AP/Craig Ruttle Российская сторона надеется, что в Нью-Йорке на заключительном этапе переговоров в мае-июне 2024 года будет согласована конвенция по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, сообщили РИА Новости в МИД РФ.