РФ надеется на согласование международной конвенции по ИКТ

ТАСС/AP/Craig Ruttle Российская сторона надеется, что в Нью-Йорке на заключительном этапе переговоров в мае-июне 2024 года будет согласована конвенция по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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