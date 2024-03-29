РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Лакей Макрон сам позор!Во Франции назвал...
  • Eduard
    Почему?Умер мужчина, всю...
  • саша дмитренко
    а  если  русские?  ты  будешь  рад?Ветерана СВО заби...

РФ надеется на согласование международной конвенции по ИКТ

РФ надеется на согласование международной конвенции по ИКТ

ТАСС/AP/Craig Ruttle Российская сторона надеется, что в Нью-Йорке на заключительном этапе переговоров в мае-июне 2024 года будет согласована конвенция по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх