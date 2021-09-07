Холостяцкие гирлянды из носков, прыжки через новорожденных и другие самые странные традиции со всего мира

Культурология За тысячелетия у каждой страны сформировались свои традиции и обычаи. До сих пор многие народы придерживаются обрядов, которые им завещали их предки.
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