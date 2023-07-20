Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

26 ИЮЛЯ В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ТУРНИР ПО МЕДИА ГОЛЬФУ

26 ИЮЛЯ В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ТУРНИР ПО МЕДИА ГОЛЬФУ

Популярность медиаспорта набирает обороты – 26 июля на берегу яхт-клуба Пестово пройдет Лига Ставок MEDIA GOLF – первый в России турнир по гольфу с участием селебрити-гольфистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх