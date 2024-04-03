В Новосибирске экскаватор завалил рабочего в траншее

В совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» обвиняется сотрудник ООО «Экорт» Николай Давыденко.
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