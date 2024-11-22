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Судебный приказ — благо для кредитора и нарушение права на защиту своих интересов для должника

Судебный приказ — благо для кредитора и нарушение права на защиту своих интересов для должника

Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и проведения судебного разбирательства. Суд самостоятельно исследует изложенные в направленном взыскателем заявлении о вынесении судебного приказа и приложенных к нему документах сведения в обоснование позиции данного лица и выносит его на основании представленных документов.

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