Судебный приказ — благо для кредитора и нарушение права на защиту своих интересов для должника

Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и проведения судебного разбирательства. Суд самостоятельно исследует изложенные в направленном взыскателем заявлении о вынесении судебного приказа и приложенных к нему документах сведения в обоснование позиции данного лица и выносит его на основании представленных документов.