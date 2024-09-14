Сенатор Пушков: в НАТО считают Россию врагом, а не партнером по диалогу

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. В НАТО считают Россию врагом. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя одно из последних заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии