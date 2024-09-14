Сенатор Пушков: в НАТО считают Россию врагом, а не партнером по диалогу

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. В НАТО считают Россию врагом. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя одно из последних заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.