Американский эксперт считает ошибкой поддержку Соединенными Штатами Украины в ущерб защиты Тайваня от агрессии КНР

Американский эксперт Александр Велес-Грин в статье для онлайн-издания 19FortyFive высказывает мнение, что безудержная военная поддержка Вашингтоном и союзниками Украины в конфликте с Россией может создать проблемы для США и НАТО в случае вторжения Китая на Тайвань.
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