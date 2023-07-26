Американский эксперт считает ошибкой поддержку Соединенными Штатами Украины в ущерб защиты Тайваня от агрессии КНР

Американский эксперт Александр Велес-Грин в статье для онлайн-издания 19FortyFive высказывает мнение, что безудержная военная поддержка Вашингтоном и союзниками Украины в конфликте с Россией может создать проблемы для США и НАТО в случае вторжения Китая на Тайвань.